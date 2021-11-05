القاهرة ـ ناهد إمام وهالة عمران



أكد وزير البترول والثروة المعدنية م.طارق الملا أن مصر تتبع استراتيجية طموحة تدعم الانتقال إلى الاستخدام الأنظف للطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، كجزء من رؤيتها للتنمية المستدامة (مصر 2030) وأن هذه الاستراتيجية تتبنى حاليا تنفيذ ثلاث أولويات، في مقدمتها التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود انتقالي صديق للبيئة يدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وإعداد استراتيجية وطنية للتوسع في استخدام الهيدروجين كوقود نظيف، فضلا عن تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والوصول الى مزيج مناسب لاستخدام تلك الطاقات خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.



جاء ذلك خلال جلسة حوارية أدارتها وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر جرانهولم، وضمت وزراء البترول والطاقة في نيجيريا وإندونيسيا وأوكرانيا، في إطار مشاركته في فعاليات القمة العالمية للمناخ «كوب 26» المنعقدة بمدينة غلاسكو ممثلا لمصر في فعاليات إطلاق المبادرة العالمية للوصول إلى صفر من الانبعاثات الضارة.



ولفت الوزير وفق بيان لوزارة البترول امس إلى أن مصر تقوم بإعداد خطة عملية طموحة لاستخدام الهيدروجين باعتباره مصدر وقود منخفض الهيدروكربون، وتشمل التركيز على إنتاج الهيدروجين الأزرق على المدى القصير والمتوسط وبالتالي إنتاج الهيدروجين الأخضر في النهاية، كما قامت بتبني برنامج طموح للطاقة الجديدة والمتجددة يستهدف توليد 42% من الكهرباء بحلول عام 2030 من الطاقة الجديدة والمتجددة.



إلى ذلك، أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المقررة اعتبارا من شهر فبراير القادم، واستثناء كل من السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة، حيث سيتم تثبيت رسوم عبورهما.



في سياق آخر، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن إلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات مع تحصيل غرامة تأخير عقب انتهاء مدة الترخيص، وشدد على سريان مهلة التجديد كما هي، دون إلغاء أو توقيع أي غرامات على قائدي السيارات.



إلى ذلك، أعلن د.خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، إطلاق التطبيق الإلكتروني «اطمئن»، والذي يعد وسيلة إلكترونية إضافية، بجانب الشهادة الورقية (شهادة QR code)، حيث يمكن استخدام التطبيق الإلكتروني او استخراج شهادة QR code لإثبات تلقي لقاح فيروس كورونا.