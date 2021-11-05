القاهرة - مجدي عبدالرحمن



تقدم د.أيمن محسب، عضو مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة للمستشار د.حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية والإستراتيجية، وضرورة أن يكون للوزارة موقف حاسم لحماية الفئات البسيطة وغير القادرة على مواجهة الغلاء.



وأوضح محسب أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار بعض السلع الأساسية والاستراتيجية مما انعكس على كاهل المواطنين، ولعل آخرها ما سبق أن أعلنه وزير التموين بشأن ارتفاع أسعار الزيت وهذا الأمر انعكس بصورة كبيرة على أسعار الوجبة الأساسية للفئات البسيطة وكذلك ارتفاع أسعار الفول الأمر الذي يمس الوجبة الأساسية لشريحة عريضة جدا من الشعب المصري، حيث شهدنا ارتفاع كبير في أسعار ساندوتشات الفول والطعمية.