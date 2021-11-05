مفرح الشمري



بعد 4 سنوات من تأجيله، يعود مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج مجددا إلى الساحة الفنية والإعلامية ليطلق دورته الـ 15 في مايو المقبل بمملكة البحرين الشقيقة التي شهدت الأيام الماضية اجتماعات اللجنة الدائمة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، والتي مثل الكويت فيها الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة سعد الفندي.



ويعتبر المهرجان تجمعا شاملا لشركات الإنتاج والتوزيع الخليجية والعربية، إضافة إلى هيئات الإذاعة والتلفزيون الرسمية الخليجية، ويتضمن مسابقات برامج إذاعية وتلفزيونية بالإضافة إلى تكريم عدد من نجوم الفن الخليجي المهرجان، كما يشتمل على سوق للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.