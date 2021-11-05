تعقيبا على ما نشرناه امس الاول حول موضوع «البحث جار عن لوحة حرائق النفط لسوزان كرايل»، أرسل الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل ردا هذا نصه:



تهديكم الأمانة العامة أطيب التحيات والأمنيات لكم بالتوفيق والسداد.



يثمن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدور الرائد لصحيفة «الأنباء» الغراء على دورها الاعلامي المشهود.



لقد طالعتنا صحيفتكم الغراء بخبر في صفحة الفنون، بتاريخ 4-11-2021 الموافق يوم الخميس بعنوان «البحث جار عن لوحة «حرائق النفط» لسوزان كرايل»! وجاء في نص الخبر ما يلي:



«ويبدو أن في هذا الأمر مشكلة وهي ان هناك بعض الأعمال التي اقتناها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب غير موجودة وجار البحث عنها في قاعات الفنون التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كلوحة «حرائق النفط» للأميركية سوزان كرايل التي كانت مشاركة بمعرض مقتنيات المجلس الذي أقيم في 4/7/2005 بالإضافة إلى لوحات اخرى، وذلك حسبما أكدت مصادر لـ«الأنباء».



وتود الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بيان أن ما جاء في الخبر عن اختفاء لوحة (حرائق النفط) للفنانة سوزان كرايل غير صحيح، وأن اللوحة موجودة لدى قطاع الفنون ومحفوظة بالطرق الفنية والمهنية السليمة وفي المكان المخصص لذلك في قاعة الفنون.