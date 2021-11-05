مفرح الشمري



عقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية الفنانين الكويتيين مساء أمس بمقرها، بحضور الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج» وأعضاء الجمعية العمومية وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية، وعدد من الفنانين والإعلاميين.



وخلال الاجتماع تمت المصادقة على التقريرين الإداري والمالي.



وألقى الملحن القدير أنور عبدالله كلمة ثمن خلالها هذا الحضور وتلبية الدعوة للجمعية العمومية بانتهاء السنة المالية 30/9/2021.



وأضاف أن ما تحقق من أعمال على النحو المبين بالتقريرين الإداري والمالي والذي قام بها مجلس الإدارة لم يكن يتحقق لولا الثقة التي منحت لأعضاء مجلس الإدارة، مؤكدا أن جمعية الفنانين الكويتيين سوف تستمر في العمل على الارتقاء في مستوى الحركة الفنية بالكويت.



هذا، وقد تمت تزكية أعضاء مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين للدورة المقبلة (2021-2023)، وضم مجلس الإدارة الذي تمت تزكيته كلا من الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج»، الموسيقار أنور عبدالله، المخرج القدير عبدالله عبدالرسول، د.خالد القلاف، وجمال اللهو والفنان زبير العميري، والفنان فتحي الصقر، وقدم الفنانون والإعلاميون التهاني والتبريكات لمجلس الإدارة الجديد الذي نال ثقة أعضاء الجمعية العمومية.



وقد أقيمت أمسية فنية موسيقية أحيتها فرقة موسيقى جمعية الفنانين الكويتيين، وضمت عددا من الأصوات والعازفين الشباب، وقدمت عددا من الأغاني، بينها «يا نبع الوفا الصافي» و«البوشية»، و«يا هلي» و«لي خليل حسين»، حيث نالت الفقرات الغنائية إعجاب وتفاعل الحضور.