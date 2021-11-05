بشار جاسم



تركي الكريديس من الفنانين السعودين الشباب الذي كانت بداياته في طرق باب الفن والتمثيل منذ العام 2000، وكانت بداية الانطلاقة من جمعية الثقافة والفنون بالسعودية، والتي مهدت له الطريق للمسرح وانطلق بعدها إلى العمل كموديل وتصوير الإعلانات لأغلب الشركات العالمية.



وبخصوص أول مشاركة في الأعمال الدرامية التلفزيونية، قال لـ«الأنباء» خلال اتصال هاتفي: أول مشاركة لي كانت عام 2007 من خلال مسلسل «أخوات موسى» والذي كانت به مجموعة من الفنانين منهم زهراء عرفات وهيفاء حسين وسمير ناصر وعلي السبع، وتجربتي الثانية كانت عام 2017 من خلال مسلسل «كوكب آخر» والذي كان مع الممثل نواف الظفيري، والعمل الذي يليه كان عام 2019 بمسلسل «بنات الملاكمة 2»، إلا أنني في عام 2020 برزت بمسلسل «الميراث» في الموسم الأول، والذي كانت له أصداء قوية بالوطن العربي بفضل الله وكنت أجسد فيه شخصية «زيد بن راشد البهيتاني»، تلك الشخصية الديكتاتورية العصبية النرجسية والعقل المتحكم بجميع الأمور سواء على مستوى الشركة أو المنزل والشخصية التي كان يهابها الجميع.



وبالنسبة لفيلمه السينمائي «فاول كنج - ملك الأخطاء» قال: أعتبره انتقالة صاروخية في عالم السينما العربية كون إنه أول إنتاج لفيلم سينمائي من قبل MBC، والذي شارك فيه نجوم من السعودية ومصر مثل الفنان محمد لطفي، وبالنسبة للسعودية كان هناك لعب أدوار أساسية من قبل الفنان ناصر الربيعان والفنانة سناء بكر يونس والإعلامية مهيرة عبدالعزيز والفنان عزام النمري. والفيلم أحداثه تدور أحداثه حول محاولة شاب نقل المصارعة بكامل تفاصيلها من بلدها الأم إلى المملكة العربية السعودية، وكنت ألعب دور الرجل الثري وصاحب أكبر سلسلة مطاعم والذي كان يحاول ويثابر في محاولة لإقناعي بتمويله وتبني الفكرة وتنفيذها، وقمت بدوري في نهاية الأمر بتنفيذها وتمويلها. وقد تصدى لتنفيذ الفيلم المخرج الإماراتي محمد سعيد حارب، ذلك المخرج الذي ابهر الناس بلمساته السحرية ما ان يضع يديه في أي عمل.



وعن جديده ذكر ان لديه مسلسلا مازال يصور مشاهده بعنوان «على بعد مسافة من الحب» من إنتاج شركة عصام حجاوي، ومن إخراج المخرج حسام حجاوي وإشراف الإنتاج عدي حجاوي وكاتب السيناريو سليمان أبوشارب، من بطولته وتشاركه في البطولة الفنانة السعودية هيلدا ياسين، والفنانة الأردنية منية قديس، مع كوكبة من الفنانين السعوديين من ضمنهم الفنانة القديرة مريم الغامدي والفنانة عهود السامر، والفنان سمير الناصر ومن مصر الفنانة منى عبدالغني والفنانة مي سليم وهناك مشاركة من سورية والعراق في العمل، مشيرا إلى ان العمل مشترك ما بين السعودية والأردن، وتدور أحداثه حول شاب سعودي كانت تربطه قصة حب أقحم فيها مع ابنة عمه بسبب العادات والتقاليد، والذي كاد ان يفرض عليه دخوله في تخصص علمي خلاف رغبته الحقيقية إلى أن سافر إلى مدينة عمان بالأردن، والتي انقلبت فيها مجريات حياته رأسا على عقب ما ان وطئت أقدامه تلك المدينة لتبدأ بعد ذلك أحداث المسلسل الذي لا يريد حرقها.



وأضاف ان المسلسل يقع في 30 حلقة وسيعرض في شهر رمضان، وسيتم تحديد القنوات لاحقا التي ستعرضه، حيث تعتبر تجربته فيه مغايرة 180% عن عمله الأخير «عود حي» مع الفنان القدير جاسم النبهان، والممثلة شيلاء سبت والفنان أحمد إيراج، والعمل من تأليف الروائية مريم العفاد المنصوري، وبخلاف دوره الشرير في «عود حي» إلا أن تجربته مع النجم القدير جاسم النبهان لا توصف، متمنيا تكرارها لما تذوق فيها من طعم التميز، كما يتمنى أن يحالفه الحظ ويقف أمام السندريللا هدى حسين بدور بطولة وسيكون بمنزلة عمل يفخر به في تاريخه الفني.