مفرح الشمري



انضم الفنانان القديران محمد جابر وعبدالله ملك الى اسرة عمل المسلسل الاجتماعي التلفزيوني «يازينة عيوني» فكرة جاسم محمد المنيع وتأليف سامي العلي ومن اخراج حسين المفيدي.



والعمل يسلط الضوء على ذوي الاحتياجات الخاصة ومحاولة دمجهم بالمجتمع لأن الإعاقة اعاقة جسد وليست اعاقة فكر وعقل.



الجميل ان الفنانين محمد جابر وعبدالله ملك رحبا بالمشاركة ضيفي شرف في العمل فور ما تم طلبهما وذلك لأن فكرة العمل اعجبتهما خصوصا انه موجه لإخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لأن بطله الفنان الكبير محمد المنيع.