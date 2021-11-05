هنأ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الفنان القدير محمد المنصور بمناسبة اختياره من قبل المملكة الأردنية الهاشمية كشخصية فنية مميزة للحصول على جائزة تقديرية لتاريخه الفني المؤثر، وذلك ضمن كوكبة من نجوم الفن العربي ورموز الأدب والفكر.



ونقل الناطق الرسمي للمجلس والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د.عيسى الأنصاري في بيان صحافي تهنئة كل من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، وأمين عام المجلس كامل العبدالجليل الى الفنان القدير محمد المنصور الذي سيمنح الشهر الجاري هذه الجائزة، وينال التكريم بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وهي مناسبة وطنية كبيرة في وجدان الأردنيين.