خرج عدد من المرشحين المسلمين في الولايات المتحدة الأميركية، فائزين من صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية التي جرت في عدة مدن وولايات، بحسب وكالة الأناضول.



ووفقا للنتائج الأولية للانتخابات، فاز للمرة الأولى مرشح عربي أميركي مسلم برئاسة بلدية ديربورن في ولاية ميشيغان، وغالبية سكانها من أصول عربية مسلمة. وفاز عبدالله حمود (30 عاما) لبناني الأصل من الحزب الديموقراطي برئاسة بلدية ديربورن الأميركية، ليصبح أول شخص من أصول عربية يتبوأ منصب رئاسة بلدية ديربورن، متغلبا على خصمه الجمهوري غاري ورونشاك (65 عاما) بفارق 10 نقاط.



وفي ولاية ميشيغان أيضا، تمكن المرشح العربي المسلم من أصل يمني عامر غالب (42 عاما) من الفوز برئاسة بلدية هامتراك متغلبا على منافسه الذي شغل منصب رئيس البلدية لمدة 16 عاما.



كما فازت الدكتورة السورية دينا يعقوب آغا بمقعد في الانتخابات البلدية التي شهدتها مقاطعة «بانجور» التابعة لولاية «ميشيغان» شمال شرق الولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء الماضي.



وعملت دينا متطوعة في محو أمية المهاجرين في «بانجور» وناشطة في قضايا الغذاء والطب ومرشدة من خلال معهد «أولمبيا سنو»، ومع العديد من المنظمات غير الربحية. أما في نيويورك، فقد تمكنت مرشحة أميركية مسلمة من أصول بنغالية من دخول مجلس مدينة نيويورك لأول مرة. ودخلت شاهانا حنيف، مجلس مدينة نيويورك كأول عضو مسلم في تاريخ نيويورك.



وفي سياق ذي صلة، فاز حاكم ولاية نيوجيرسي المنتهية ولايته الديموقراطي فيل مورفي بولاية ثانية بعدما أحرز تقدما ضئيلا للغاية على منافسه الجمهوري جاك تشيتاريللي، في انتصار باهت لكنه حفظ للديموقراطيين ماء وجههم بعد خسارتهم المدوية في فيرجينيا.



وقد بلغ الفارق بين المرشحيـن الديموقراطـــي والجمهوري 20.000 صوت فقط لمصلحة الأول.