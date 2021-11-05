عبدالعزيز الفضلي



أعلن وكيل التعليم العام في وزارة التربية أسامة السلطان شروط الالتحاق والتسجيل في برامج الخطة التدريبية الإدارية للوزارة للعام 2021/2022.



وأشار السلطان، في نشرة عممها وتلقت «الأنباء» نسخة منها، إلى كتاب الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري المؤرخ في 11 أكتوبر الماضي الذي تضمن الإفادة بتوجه إدارة التطوير والتنمية لتنفيذ البرنامج التدريبي، مضيفا: علما أن الخطة التدريبية المذكورة متوافرة ومعلن عنها في الموقع الإلكتروني لوزارة التربية على شبكة الإنترنت، وكذلك على حساب وزارة التربية الرسمي في الإنستغرام، يرجى الإيعاز إلى من يلزم للتعميم على الجهات التابعة لكم، لترشيح من ترونه مناسبا لحضور البرامج المشار إليها وتتمثل الشروط في: تعبئة نموذج الترشيح المتوافر في الموقع، واعتماده من الرئيس المباشر وجهة العمل، موافاة إدارة التطوير والتنمية بالترشيحات بموجب كتاب رسمي وقبل موعد الدورة بحد أقصى 45 يوما.



وفيما يتعلق بشروط الترشيح، قال انه يقتصر على المواطنين فقط، اضافة الى عدم ترشيح الموظف في أكثر من برنامج تدريبي مع مراعاة الفئات المستهدفة للبرنامج بحيث يخدم المجال الوظيفي للمرشح، وفي حال طلب المرشح للاعتذار عن برنامج يجب إخطار إدارة التطوير والتنمية باعتذاره قبل بداية البرنامج التدريبي بأسبوعين على الأقل. وأكد السلطان في تعميمه ان استلام إدارة التطوير لنماذج الترشيح لا يعد قبولا نهائيا، حيث سيتم إخطار الجهة بقبول مرشحيها قبل بداية البرنامج التدريبي على أن يكون المرشح متفرغا لحضور البرنامج، مع ضرورة اطلاع المرشحين على الشروط المذكورة.‫