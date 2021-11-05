عبدالعزيز الفضلي



أصدر القطاع الإداري بوزارة التربية تعليمات للمناطق التعليمية بنقل جميع باحثي شؤون الطلبة في مدارس رياض الاطفال والابتدائي والمتوسط الى مدارس المرحلة الثانوية.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان هذا الاجراء جاء لعدم تطابق مهامهم مع بطاقة الوصف الوظيفي ومخالفتها للقرار الوزاري في هذا الجانب، مشيرة إلى أن من يقوم بهذه المهام في مدارس رياض الاطفال والابتدائي والمتوسط هو مسجل شؤون طلبة.



من جانب آخر، اصدر وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب قرارا بتثبيت فهد المطيري مراقبا للتعليم الابتدائي بمنطقة الجهراء التعليمية، كما اصدر اليعقوب قرارا بتثبيت مساعد محمد مراقبا للتعليم الثانوي بمنطقة الاحمدي التعليمية.