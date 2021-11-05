شهدت قطر حفل توزيع جوائز فاشن ترست أرابيا Fashion Trust Arabia، الذي يهدف لتكريم المبدعين من كل أنحاء العالم، والسعي وراء دعم المواهب في عالم الموضة.



وقد حضر هذا الحدث الذي تم تنظيمه في المتحف الوطني في العاصمة القطرية الدوحة عدد من كبار مصممي بيوت الأزياء العالمية على غرار إيلي صعب، وزهير مراد، وكذلك بيير باولو بيكيولي المدير الإبداعي لدار فالنيتنو، وأوليفييه روستيغ المدير الإبداعي لبالمان، وغيراردو فيلوني المدير الإبداعي لدار روغريفير.



وقد ظهرت النجمات ومدونات الموضة بأجمل الإطلالات على سجادة فاشن ترست أرابيا، وكان من بين الحضور ريا أبي راشد التي ظهرت بفستان ذهبي بالكامل، مخطط بالطول، جاء من توقيع إيلي صعب، وقد نسقت معه مجوهرات من بلغاري.