خلصت أول دراسة من نوعها لحساب كمية الطعام التي تأكلها الحيتان الزرقاء وبعض الأنواع القريبة جدا منها بطريقة منهجية إلى إجابة بسيطة: كثير جدا يأكل الحوت الأزرق، وهو أكبر حيوان عرفته الأرض في تاريخها، حوالي 16 طنا يوميا من الأسماك الصغيرة المعروفة باسم الكريل في شمال المحيط الهادي.



وقال علماء إن الحوت يلتهـــم هذه القشريات الصغيرة التي تشبه الروبيان (الجمبري) عبر منظومة تغذية تحتـــوي على مرشح أو فلتر في الفـــم باستخدام ألواح الباليــن، التــي بداخلهـــا مادة الكيراتين، وهــي المادة الطبيعيـــة الموجودة في أظافر البشر.