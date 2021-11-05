قالت دار كريستيز إنه من المقرر طرح سوارين ماسيين يخصان ماري أنطوانيت، وسوارا من الياقوت والألماس قدمه الملك إدوارد الثامن لزوجته دوقة وندسور في الذكرى السنوية الأولى لزواجهما، في مزاد بجنيف الأسبوع المقبل.



والسواران موضوعان في صندوق أزرق مخملي مكتوب عليه «أساور الملكة ماري أنطوانيت»، فيما يتكون كل منهما من 3 سلاسل من الألماس ومشبك كبير، وذلك بإجمالي 112 ماسة. وقالت «كريستيز» إنها تتوقع أن يجلب السواران، وهما الآن مملوكان لعائلة ملكية أوروبية، ما بين مليونين و4 ملايين دولار في مزاد يجرى في التاسع من نوفمبر.