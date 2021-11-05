الشاعر مطيع بن مرعي يفوز بالمركز الأول في فئة الشعر النبطي

الشاعر عبدالله العنزي يفوز بالمركز الثاني في فئة الشعر الفصيح

حقق عدد من شعراء الكويت في الشعر الفصيح والشعر النبطي المراكز الاولى في ختام فعاليات النسخة الخامسة لجائزة كتارا لشاعر الرسول الكريم التي شارك فيها عدد كبير من الشعراء العرب.

ففي فئة الشعر الفصيح فاز الشاعر الكويتي عبدالله العنزي بالمركز الثاني وجائزة قدرها 700 الف ريال قطري عن قصديته "سيد الدارين".

وفي فئة الشعر النبطي فاز الشاعر الكويتي مطيع بن مرعي بالمركز الاول وجائزة قدرها مليون ريال قطري عن قصيدته "وادي طوى" فيما فاز الشاعر الكويتي فالح الهاجري بالمركز الثالث وجائزة قدرها 400 ألف ريال عن قصيدته "محراب النبوة".

من جهته اعرب العنزي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن فخره بتحقيق هذا المركز في مسابقة تعد من أهم المسابقات الشعرية التي تقام على مستوى العالم العربي وتشهد مشاركة نخبة من الشعراء من شتى الدول العربية.

وقال ان سعادته بتحقيق ذلك المركز تأتي في المقام الأول من تشرفه بمدح النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أفضل وأعظم الخلق وخير البشر مضيفا ان موضوع قصيدته كان عن مدح سيد الدارين وتبيان سيرته العطرة واخلاقه الكريمة وشمائله الكثيرة.

واشاد بالدور الكبير الذي تلعبه جائزة كتارا لشاعر الرسول الكريم التي نظمت هذا العام تحت شعار "تجمل الشعر بخير البشر" في تشجيع الشعراء العرب وتحفيزهم على اطلاق طاقاتهم الشعرية وتوجيهها نحو موضوع معين يحبه جيمع أبناء الوطن العربي.

من جهته عبر الشاعر مطيع بن مرعي عن سروره بتحقيق المركز الاول في هذه المسابقة الشعرية المتميزة على الصعيدين الاقليمي والعربي والتي تحظى بمشاركة أهم شعراء النبط في الوطن العربي وتشهد منافسة شديدة بينهم.

وأضاف ان الوصول إلى التصفيات النهائية للمسابقة يعتبر حلم يراود كل شاعر معتبرا ان جميع المشاركين في هذه الجائزة هم فائزون لانهم مدحوا سيد الانبياء بشعرهم وقصائدهم وتشرفوا بذلك الثناء على سيد الخلق.

وتميزت النسخة الخامسة لجائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمشاركة الواسعة من كافة دول العالم بزيادة بلغت 29 في المئة عن النسخة الرابعة لتعكس تفاعل الشعراء والمهتمين بالجائزة التي أصبحت علامة مضيئة على مستوى الوطن العربي والعالم الاسلامي.

وكانت النسخة الخامسة لجائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم قد شهدت تأهل 30 شاعرا لخوض المنافسات النهائية من أصل 1498 مشاركا.

وتصل قيمة الجوائز الإجمالية إلى اربعة ملايين و200 ألف ريال قطري، وذلك في فئتي الشعر الفصيح والشعر النبطي بمعدل ثلاث جوائز لكل فئة.

ويحصل صاحب المركز الأول على مليون ريال قطري فيما ينال صاحب المركز الثاني جائزة بقيمة 700 ألف ريال قطري أما صاحب المركز الثالث فسيكون من نصيبه مبلغ 400 ألف ريال قطري.