أسامة دياب

توجه السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب بالشكر إلى القيادة السياسية على قرار إعفاء حملة الجنسية الفلسطينية من الرسوم المقرر فرضها لتجديد إقامة من تخطوا الـ 60 عاما من حملة المؤهلات دون الجامعية، مؤكدا أن هذه المكرمة الكويتية الانسانية ليست جديدة على كويت الانسانية.

وقال طهبوب في تصريح صحافي: بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع ابناء الجالية الفلسطينية في دولة الكويت الشقيقة ، ارفع الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والى سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد والى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وإلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. احمد ناصر المحمد وإلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير على قرار مجلس الوزراء القاضي باعفاء حملة الجنسية الفلسطينية من رسوم الـ 60 عاما.

وتابع: إن هذا الاعفاء وهذه المكرمة الكويتية الانسانية ليست جديدة على كويت الانسانية كويت الخير كويت العطاء وهي مدماك آخر في صرح العلاقات الكويتية الفلسطينية التاريخية والمميزة كما انها امتداد لدعم الكويت الدائم للشعب الفلسطيني وقضيته وتأكيدًا مستمرا لمواقفها من ان القضية الفلسطينية هي من اولى اولوياتها وان فلسطين ستبقى البوصلة وان الكويت بقيادتها وشعبها ستبقى كتفا الى كتف مع الشعب الفلسطيني وقيادته نحو نيل الحرية وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.