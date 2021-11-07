القاهرة - محمد صلاح



الفنانة المغربية جيهان خليل تحولت الى أحد أهم مؤشرات بحث «السوشيال ميديا»، ونالت غضب كثير من السيدات بعد تألقها في تجسيد شخصية «إنجي» الصديقة الخائنة لنيرمين الفقي في حكاية «على الهامش» ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا»، ورغم النقد اللاذع للشخصية فإن جيهان سعيدة لدلالة ذلك على نجاحها في تجسيد دور الخائنة لدرجة كراهية الجمهور لها.



جيهان قررت الابتعاد تماما عن تجسيد شخصية الشريرة الذي تخصصت في تقديمها في كثير من الأعمال، منها مسلسلات «الخانكة»، «طاقة نور»، «لحم غزال»، «هربانة منها»، «بيت السلايف»، «علامة استفهام»،«طلقة حظ»، و«على الهامش»، خوفا من حصارها في هذه النوعية ولا تجد جديدا تقدمه.