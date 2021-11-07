أصيبت الفنانة اللبنانية مايا دياب بتسمم حاد نقلت على اثره الى المستشفى، حيث نشرت عبر خاصة القصص المصورة «انستا انستغرام» فيديو ظهرت من خلالها وهي بأحد المستشفيات إذ تتلقى الإسعافات الأولية، كما ظهرت في الفيديو وهي ترقد على سرير المرض أثناء قيام الطبيب المعالج بمنحها بعض الحقن في معصم يديها.



وقالت غريس دياب شقيقة مايا، حسب موقع «سكاي نيوز عربية»، إن شقيقتها غادرت مستشفى يتواجد في مدينة دبي الإماراتية، وليس بيروت، بعد تعرضها لحادثة تسمم حادة، وتبين لاحقا وبعد إجراء الفحوصات، أنها تعاني من نقص حاد في الحديد وبعض الفيتامينات الأساسية، مما استدعى مكوثها في المستشفى عدة أيام.



وأضافت غريس: «حالة مايا دياب الصحية باتت أكثر استقرارا»، مشيرة إلى أنها تستكمل علاجها في منزلها الخاص في دبي.