تشارك الفنانة كارمن سليمان في الدورة الـ 30 لـ «مهرجان الموسيقى العربية» بإحياء حفل في 11 الجاري على مسرح الأوبرا.



وأعلنت كارمن عن تعرضها لأزمة قد تحول دون مشاركتها في المهرجان، حيث أكدت أن حفلها يتزامن مع موعد سفرها لعرض مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» في موسم الرياض، لافتة إلى أن تلك الأزمة أحرجتها مع إدارة المهرجان، مؤكدة أنها تحاول إيجاد حل لها.



يذكر أن أحداث مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» تدور حول حكايات «ألف ليلة وليلة»، وهي غنائية يسيطر عليها الطابع الكوميدي، وتناقش الكثير من المشاكل الاجتماعية مثل الحب، الخيانة، والصراع على السلطة، وحقق العرض نجاحا كبيرا وتفاعل معه الجمهور بحماسة.