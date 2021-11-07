أعربت وزارة الخارجية ‏في بيان لها عن إدانة واستنكار الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدف المستشفى العسكري في العاصمة الأفغانية كابول وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.



وأكدت الوزارة موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره.



واختتمت الوزارة بيانها بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.



وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد امن المملكة ‏العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف مدينتي جازان وخميس مشيط بطائرتين مسيرتين.



‏وأوضحت الوزارة ان استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل ‏انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.



وأكدت وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.