أسامة أبوالسعود



هنّأ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كلا من الشعراء مطيع بن مرعي وعبدالله العنزي وفالح الهاجري بفوزهم بمراكز متقدمة ضمن جائزة «كاتارا» في نسخته الخامسة لجائزة كتارا لشاعر الرسول الكريم تحت عنوان «تجمل الشعر بخير البشر».



ونقل الناطق الرسمي للمجلس والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د.عيسى الأنصاري تهنئة كل من وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، وأمين عام المجلس كامل سليمان العبدالجليل للشعراء بن مرعي والعنزي الهاجري.



وأضاف الأنصاري: إن تحقيق الشاعر مطيع بن مرعي الفوز بالمركز الأول في فئة الشعر النبطي، وكل من الشاعرين عبدالله العنزي بالمركز الثاني وفالح الهاجري في المركز الثالث في فئة الشعر الفصيح لشاعر الرسول الكريم يعد تتويجا لحركة الشعر الكويتية بكل صنوفه، خاصة أن المسابقة المذكورة تشهد منافسات كبيرة تزداد عاما بعد عام ومن شتى الدول العربية لصلتها بمدح النبي صلي الله عليه وسلم وأفضل وأعظم الخلق وبيان سيرته العطرة وشمائله الكثيرة.



وذكر د.الأنصاري: خاض المسابقة 1498 شاعرا وتأهل منهم لتصفيات الختام 30 شاعرا وهو ما يعكس المنافسة الشريفة بين المتقدمين، وكانت النتيجة تحقيق مراكز متقدمة للشعراء الكويتيين اسعدت الأوساط الأدبية والثقافية في بلدنا الكويت.