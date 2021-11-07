أكد عميد شؤون الطلبة بالوكالة د.سلمان العنزي أن العمادة على أتم الاستعداد لتنظيم انتخابات الجمعيات العلمية للعام الجامعي 2021/2022 وذلك من خلال تسخير كل الجهود لإنجاح العرس الطلابي في جامعة الكويت، مبينا أنه تم إصدار التعميم الخاص بالانتخابات حرصا من العمادة على وضع خطة ثابتة متكاملة لانتخابات الجمعيات العلمية بكليات الجامعة.



وأشار العنزي إلى انطلاق أولى محطات انتخابات الجمعيات العلمية مع جمعية كلية العلوم الإدارية الثلاثاء المقبل 9 الجاري، مبينا أن اللجنة الميدانية مستعدة لعقد الانتخابات من خلال اختيار أماكن الاقتراع والفرز في الكلية.



وبين أن العمادة حريصة على تطبيق الاشتراطات الصحية خلال الانتخابات الطلابية والتشديد على أن يكون جميع الأفراد المشاركين في التنظيم والحضور للانتخابات من الأفراد المحصنين الذين استكملوا جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا، مبينا أنه في حال كان الأفراد غير محصنين يتم إحضار شهادة خلو من فيروس كورونا عن طريق عمل مسحة PCR بما لا يزيد عن أسبوع واحد، كما أن اللجنة تشدد على ضمان ضبط عملية تطبيق الاشتراطات الصحية والتزام الأفراد بارتداء الكمام وتطبيق قواعد التباعد الجسدي أثناء عملية الاقتراع، كما أنه سيتم فحص وقياس درجة الحرارة عند بوابات الدخول للتأكد من الحالة الصحية وتطبيق وذلك عن طريق الكاميرات الحرارية، كما سيتم منع دخول الأشخاص الذين لديهم أعراض تنفسية أو ارتفاع درجة حرارة أكثر من 37.5 درجة مئوية.



وأوضح العنزي أنه وفقا لتعميم الانتخابات فإن فترة الانتخابات الطلابية في كليات الجامعة ثلاثين يوما اعتبارا من أول يوم دراسة بالفصل الدراسي الأول 24/10/2021، داعيا الهيئات الإدارية بالجمعيات العلمية إلى الاستعجال في تسليم تقاريرهم المالية إلى اللجنة المالية في أسرع وقت، وذلك حتى يتسنى لباقي اللجان القيام بأعمالها.



وحول شروط الترشيح للهيئة الإدارية بين أنه يجب أن يجتاز الطالب 24 وحدة دراسية على الأقل، وأن يجتاز السنة الأولى على الأقل للكليات التي تتبع النظام السنوي، وأن لا يقل المعدل العام عن 2.33 من سلم النقاط الأربع و75% لطلبة النظام السنوي، وألا يكون الطالب من ضمن المتوقع تخرجهم في نهاية الفصل الدراسي الأول 2022/2021، كما أنه يحظر الترشح بالنسبة للطالب الذي تم وقف قيده نتيجة لعقوبة تأديبية أو صدر بحقه جزاء تأديبي بالحرمان من الترشح والتنظيم للجمعيات العلمية أو إذا تم وقف قيده بناء على طلبه.



وشدد العنزي على ضرورة استخراج الهوية الجامعية كونها الهوية الوحيدة المعتمدة للترشح والتصويت في انتخابات الجمعيات العلمية، مبينا أن مكاتب إدارة الأمن والسلامة على أتم الاستعداد لاستقبال الطلبة لاستخراج هوياتهم سواء للطلبة المستجدين أو بدل فاقد.