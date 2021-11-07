عبدالعزيز الفضلي



دعا وكيل التعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان المناطق التعليمية، إلى ضرورة تكليف ضابط اتصال من إدارة الشؤون التعليمية بالمناطق التعليمية لمتابعة أي ملاحظات على مكونات المشغول الفعلي للمعلمين والمعلمات. وقال السلطان في نشرة تلقت «الأنباء» نسخة منها «نرجو التكرم بتكليف ضابط اتصال مباشر من قبل إدارة الشؤون التعليمية في كل منطقة تعليمية لمتابعة أي ملاحظات على مكونات المشغول الفعلي لأعضاء الهيئة التعليمية، راجين أن يتم ملء البيانات بالنموذج المتعلق بهذا الشأن وإرساله إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام قسم المتابعة الفنية بصفة مهمة وعاجلة».