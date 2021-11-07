عبدالعزيز الفضلي



تبدأ لجنة مقابلات عمال النظافة بوزارة التربية اعمالها اليوم الأحد لاختيار العمالة من الذكور والاناث وذلك لسد النقص الذي تعاني منه المدارس بمراحلها المختلفة منذ انطلاق العام الدراسي. ويترأس لجنة المقابلات التي شكلها وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب مدير ادارة الخدمات العامة السابق في التربية ومدير الشؤون الادارية بمنطقة الفروانية التعليمية حاليا فهد الحيان للمتقدمين من الاناث إضافة الى 9 أعضاء، أما بالنسبة للجنة المقابلات للذكور فقد تم تكليف مدير ادارة الخدمات العامة فراس كرتش لرئاستها بالإضافة إلى 9 أعضاء آخرين.



وسيكون عمل اللجنة خلال الفترة المسائية بعد الاتصال بالمتقدمين مستوفي الشروط، والتي اعلنت عنها وزارة التربية.