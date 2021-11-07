أفاد مسؤول فلسطيني بأن مستوطنين هاجموا امس متنزها للأطفال أقامته منظمة العمل ضد الجوع قرب قرية سوسيا شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.



ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) امس عن منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور قوله ان «أكثر من 200 مستوطن هاجموا المتنزه الذي أنشأته منظمة العمل ضد الجوع، لصالح الأطفال في التجمعات السكنية شرق يطا، وحاولوا تحطيم الألعاب الموجودة فيه، حيث تصدى لهم الأهالي ودار عراك بالأيدي».



ووفق الوكالة «وفر جيش الاحتلال الإسرائيلي الحماية للمستوطنين، وأعلن المنطقة عسكرية مغلقة»، وأشارت إلى أن «المستوطنين هاجموا الموقع مرات عدة، بهدف التوسع الاستيطاني وتهجير المواطنين عن أراضيهم».



إلى ذلك، شيع مئات الفلسطينيين في محافظة نابلس امس جثمان الشهيد الطفل محمد دعدس (15 عاما)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي يوم أول من أمس خلال مواجهات اندلعت في قرية دير الحطب.



وبحسب «وفا» انطلق موكب تشييع الطفل دعدس في مراسم عسكرية من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، بمشاركة فعاليات رسمية وشعبية ووطنية، وصولا إلى منزل عائلته، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، قبل أن يوارى الثرى في مخيم عسكر شرق نابلس.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد الطفل دعدس وهو من مخيم عسكر الجديد بنابلس، عقب إصابته برصاصة في بطنه، وكان قلبه متوقفا، حيث حاولت الطواقم الطبية إنعاشه، إلا أنها لم تنجح.



من جهة اخرى، أعلن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش امس، عن اتصالات من وسطاء لحل ملف الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون إسرائيل احتجاجا على اعتقالهم الإداري.



وقال البطش، خلال مؤتمر صحافي في غزة، إن اتصالات الوسطاء الذي لم يحدد هويتهم «قطعت شوطا كبيرا في محاولة لإنهاء معاناة الأسرى الإداريين المضربين وإغلاق ملف اعتقالهم».



وأضاف «نأمل أن تثمر الاتصالات الجارية فرجا قريبا في ملف الأسرى المضربين مع التأكيد على أن المقاومة لن تتركهم وحدهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي».



وكان البطش يتحدث عقب اعتصام نظمته لجنة القوى الوطنية والإسلامية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة تضامنا مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في سجون إسرائيل.



ودعت لجنة القوى، في بيان خلال الاعتصام، إلى أوسع تضامن شعبي مع قضية الأسرى والخروج بتظاهرات في الضفة الغربية على نقاط التماس والاشتباك مع الجيش الإسرائيلي.