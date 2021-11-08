المنامة: تنفيذا لخطة التعافي الاقتصادي التي أعلنت عنها مملكة البحرين، واستراتيجية تنمية قطاع السياحة التي تهدف إلى تنفيذ مشاريع سياحية وطنية كبرى لتكون البحرين واجهة للسياحة الترفيهية والثقافية، انطلق مسرح الدانة، الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها في مملكة البحرين، بالحفل الافتتاحي مع الفنان راشد الماجد لأول مرة على مسرح الدانة، وذلك يوم الجمعة الماضي، حيث شهد المسرح إقبالا كبيرا من الجماهير وأحيا الحفل الغنائي المطرب راشد الماجد برفقة الفرقة الموسيقية التي قادها المايسترو وليد فايد حيث غنى الماجد اغنية «الحب الكبير» المعبرة عن الحب والوفاء لعاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالإضافة الى غنائه لعدد من الأغاني المحببة للجمهور.



بعد انتهاء الحفل، عبر الفنان راشد الماجد عن سعادته البالغة لإحياء أول حفل غنائي في مسرح الدانة، متوجها بالشكر إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على إنشاء هذا الصرح الثقافي، واصلا شكره الى منظمي الحفل.