هنأ نائب رئيس اتحاد الجمباز ناصر الهلفي، نائب مدير الهيئة العامة للرياضة د.صقر الملا بمناسبة فوزه بمنصب عضو في المجلس الاستشاري «الكانسل» في الاتحاد الدولي للعبة وذلك خلال الانتخابات التي جرت أول من أمس في مدينة انطاليا التركية على هامش أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.



وقال إن فوز الملا بهذا المقعد يعد انتصارا جديدا للرياضة الكويتية التي تثبت حضورها القوي على الساحة الدولية، مشيدا بجهود وفد الكويت المشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي والذي ضم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي فهد الصولة ورئيس اللجنة الفنية محمد عبدالرسول ورئيسة اللجنة النسائية حصة الصانع، وبدورهم المساند للملا.



كما أشاد الهلفي بدور الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية في دعم أبناء الكويت في جميع المحافل وفي شتى المناسبات والأحداث، مضيفا ان الملا من الشخصيات التي أثبتت حضورها في الحقل الرياضي سواء عندما كان لاعبا أو عندما تولى موقع المسؤولية في الهيئة.