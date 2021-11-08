وجه النائب د.حمد روح الدين سؤالا إلى وزير النفط والتعليم العالي د.محمد الفارس، جاء فيه:



مضى ما يقارب السنتين على انتهاء فترة آخر مدير لجامعة الكويت بالأصالة، ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن وهذا الصرح الأكاديمي يدار من قبل مديرين بالوكالة، لذا نرجو الإجابة عن الأسئلة وتزويدنا بالتالي:



1- ما إجراءات تعيين مدير جامعة الكويت؟



2- ما الشروط الواجب توافرها للترشح لمنصب مدير جامعة الكويت؟



3- كيف تتم المفاضلة بين الأساتذة المرشحين لهذا المنصب؟ وما دور الوزير في هذا الشأن؟



4- ما سبب عدم تعيين مدير لجامعة الكويت حتى تاريخ هذا السؤال؟



كما قدم النائب د.حمد روح الدين سؤالا إلى وزير المالية خليفة حمادة جاء كالتالي:



بعد أن أعلنت الكويت سحب سفيرها من الجمهورية اللبنانية وأعطت السفير اللبناني مهلة لمغادرة الكويت خلال 48 ساعة، تداولت بعض الصحف الكويتية خبرا ذكر فيه أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لديها ودائع ضخمة لدى البنوك اللبنانية، وأنها عاجزة عن استرداد تلك الودائع، لذا يرجى تزويدي بالآتي:



1- ما قيمة الودائع الاستثمارية الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المودعة لدى البنوك اللبنانية؟ مع تزويدي بأسماء البنوك التي تحتفظ بهذه الودائع؟ وتزويدي بتاريخ إنشاء كل وديعة؟



2- ما العائد الاستثماري على هذه الودائع؟ وهل تم تحصيل هذه العوائد؟



3- هل تم سحب أو استرداد جزء هذه الودع منذ إنشائها حتى تاريخ هذا السؤال؟



4- هل تمت زيادة حجم الودائع لدى جمهورية لبنان بعد عام 2012؟



5- هل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أي استثمارات أخرى في جمهورية لبنان خلاف الودائع لدى البنوك؟ في حالة الإجابة بالإيجاب فما هذه الاستثمارات؟ وكم تبلغ قيمتها؟ مع تزويدنا بتواريخ الدخول في هذه الاستثمارات؟



6- ما خطة المؤسسة المستقبلية في التعامل مع استثماراتها في لبنان؟