حنان عبدالمعبود



أعلنت رئيسة وحدة الفيزياء الطبية بمركز جابر الأحمد للتصوير الجزيئي، ونائبة رئيس رابطة الكويت للفيزياء الطبية ورئيسة لجنة النساء الفيزيائيات الطبيات في الشرق الأوسط د.حنان الدوسري حصول المركز للعام الثالث على التوالي على شهادة «الايرل» وهي شهادة ضبط الجودة العالمية الأوروبية، مبينة أن هذه الشهادة تعني أن أجهزة المركز مطابقة للمواصفات والمعايير العالمية مما يكسب تقارير المرضى جودة خاصة حينما يسافرون للخارج للعلاج لا يحتاجون إلى إعادة فحوصات.



وقالت الدوسري في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان المركز متميز بالكويت والشرق الأوسط لوجود جهاز التصوير البوزيتروني المدمج مع جهاز الأشعة المقطعية وهو الجهاز الوحيد في الشرق الأوسط الذي يستطيع تصوير المريض في مدة قياسية صغيرة جدا مع إعطاء المريض جرعة إشعاعية قليلة جدا، لافتة إلى أن المركز يستقطب عددا كبيرا من المرضى يوميا يصل إلى 20 مريضا في محاولة لتقليل مدة الانتظار للمرضى خاصة مرضى الأورام والسرطان، وكشفت عن جلب جهاز جديد وهو جهاز التصوير البوزيتروني المتطور المدمج مع الرنين المغناطيسي



جاء ذلك على هامش الاحتفال الذي أقيم في المركز بمناسبة اليوم العالمي للفيزياء الطبية والذي يصادف يوم 7 نوفمبر يوم مولد مكتشفة الأشعة العالمة ماري كوري. وأوضحت الدوسري أن الهدف من الاحتفال توعية طلبة الكويت من كليات العلوم وكليات الطب المساعد وطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، بهذا التخصص كونه نادرا ونحتاج الى متخصصين بهذا المجال حيث عدد المتخصصين قليل جدا وقد حصلنا ككويتيين على هذا التخصص من خارج الكويت من جامعات عالمية لأن في الكويت فقط تخصص فيزياء من كلية العلوم وللحصول على التخصص لا بد ان يحصل على ماجستير أو دكتوراه في الفيزياء الطبية ليطلق عليه فيزيائي طبي.



وعن إمكانية زيادة أعداد المرضى، بينت الدوسري أن كل مريض يتم حقنه بمادة مشعة وينتظر لمدة ساعة تقريبا ومن ثم يصور من ربع الى نصف ساعة، مشيرة الى أن كل مريض يستغرق من ساعة ونصف الى ساعتين. وقالت «لدينا بالمركز ثلاثة أجهزة ولهذا نحاول جدولة المرضى بشكل منمق لتصوير أكبر عدد من المرضى مادمنا نملك الوقت للمريض ولدينا المادة المشعة، وحتى في فترة كورونا والاغلاق لم نتوقف نهائيا عن ترتيب العمل للمرضى والقيام بعملنا على أكمل وجه، ونحمد الله، المركز يغطي أعداد المراجعين».



من جانبها، قالت اختصاصية أشعة طب نووي زينب القلاف: أعمل بالمختبر المشع لتحضير المواد المشعة، ونقوم بفحوصات لقياس جودة وكفاءة الأجهزة وهذا مرتبط مع الفيزياء الاشعاعية، حيث لدينا فحوصات نقوم بها يوميا للأجهزة وفحوصات أخرى دورية والتي تساعد على التأكد من كفاءة الأجهزة وبالتالي حينما نقوم بتحضير المواد المشعة التي يتم إعطاؤها للمريض فإننا نتأكد أن أجهزتنا ذات كفاءة عالية وكذلك نقوم بفحوصات للمواد المشعة ونتأكد من كفاءتها قبل إعطائها للمريض.