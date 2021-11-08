«الشباب والرياضة» ستقوم بإعداد وتقديم قانون متكامل لمعالجة الاحتراف الكامل والاستثمار الرياضي

ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ رشيد الفعم - سلطان العبدان



أعلن مقرر لجنة المرأة والأسرة البرلمانية النائب خليل الصالح عن موافقة اللجنة خلال اجتماعها أمس على الاقتراح الذي تقدم به بصرف راتب شهري لربة المنزل الكويتية التي لا تعمل ولديها أولاد ومتفرغة لرعايتهم وتربيتهم.



وأوضح الصالح أن المقترح ينص على منح راتب بواقع 750 دينارا شهريا للحاصلة على الشهادة الجامعية و600 دينار للحاصلة على الدبلوم بعد الثانوية العامة و500 دينار للحاصلة على الشهادة الثانوية العامة.

ودعا الصالح الحكومة إلى التجاوب مع هذا المقترح الذي يصب في مصلحة الأسرة الكويتية ويخفف الأعباء المعيشية عنها، موجها الشكر للجنة المالية على إقرار مقترحه.

من جانبه، قال النائب الصيفي الصيفي ان اللجنة أقرت اقتراحه بشأن زيادة المساعدة المالية التي تمنح لجميع شرائح النساء وربط المساعدات العامة بنسبة 10% أو 100 دينار، أيهما أعلى، كل 3 سنوات.

من جانب آخر، أعلن مقرر لجنة شؤون الشباب والرياضة النائب مبارك الخجمة، ان اللجنة ستقوم بإعداد وتقديم قانون متكامل لمعالجة الاحتراف الكامل والاستثمار الرياضي.

وقال الخجمة انه تمت مناقشة القضية بحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وعدد من المسؤولين وبحث ما يعانيه بعض الرياضيين من تعسف بعض المسؤولين في الوزارات والهيئات في تطبيق قانون التفرغ الرياضي، مؤكدا أن اللجنة لمست تجاوبا من الوزير في هذا الجانب.

وبين أن اللجنة ناقشت الاستراتيجية الحكومية للرياضة.

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