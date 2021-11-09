عبدالعزيز الفضلي



تقدم للتسجيل ما يقارب 5 آلاف شخص للعمل في وزارة التربية بوظيفة عامل نظافة لسد النقص الذي تعاني منه الوزارة بمختلف قطاعاتها ومدارسها.



وبدأت لجنة المقابلات أعمالها أمس برئاسة مدير إدارة الخدمات العامة السابق في التربية ومدير الشؤون الإدارية بمنطقة الفروانية التعليمية حاليا فهد الحيان ومراقب الخدمات في منطقة الأحمدي التعليمية أحمد المطيري نائبا للرئيس لمقابلات الإناث، بينما أسندت لجنة مقابلات الذكور إلى مدير إدارة الخدمات العامة فراس كرتش رئيسا ومراقب الخدمات بالتربية سعد العلاطي نائبا للرئيس.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن أن العدد المسموح به للتعاقد 2100 عامل وعاملة وذلك حسب الدرجات المتوافرة من ديوان الخدمة المدنية، مشيرة إلى ان عمل اللجنة يستمر حتى شهر مارس المقبل. وأوضحت المصادر ان الاختيار يقع على مستوفي الشروط التي وضعتها الوزارة، مشيرة الى انه لن يقبل بدخول خدم المنازل المقابلات حتى وان أحضروا تنازلات من الكفلاء.