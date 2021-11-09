تعتبر المرافعة عنصرا أساسيا وجوهريا من عناصر أصول المحاكمات فالمرافعة تعني الدفاع شفاهة أو كتابة عن رأي أو قضية معينة سواء تمت بواسطة صاحب العلاقة ذاته أو بواسطة شخص يتولى الدفاع عنه، والمرافعة بلغة القانون غالبا ما تتم بواسطة محام يتولى الدفاع عن صاحب العلاقة.



المرافعة شفاهة أو كتابة هي الوسيلة التي يعرض بها الخصوم في الدعوى أسانيدهم ودفاعهم ودفوعهم فيما يدعونه من حق أو مراكز قانونية وتكفل المرافعة مبدأ المواجهة بين الخصوم وهو أحد أهم ضمانات الدفاع.



وتهدف المرافعة إلى الدفاع عن وجهة نظر محددة والإقناع بحقيقة معينة وفي حقل المحاكمات يوجد دوما خصمان يتمسك كل منهما بحقيقة تختلف عن الأخرى إذ غالبا ما تتعدد المرافعات في المحاكمة الواحدة بتعدد الخصوم ذوي المصالح المتعارضة فتظهر تلك المرافعات كآراء ووجهات نظر متناقضة ومتعاكسة في القضية الواحدة وعندها فإن ما يميز مرافعة عن غيرها هو تحصينها بالقواعد الأصولية والمنطق السليم.



الطالب: محمد ضاحي الشمري



المادة مرافعات ١