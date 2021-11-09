عبدالعزيز الفضلي



ناشد مجموعة من المعلمين الذين كانوا عالقين وعادوا إلى البلاد وزارة التربية التدخل والتنسيق مع الجهات المعنية لإنصافهم بعدما تكبدوا خسائر مادية كبيرة بسبب المخالفات اليومية لاسيما أنهم دخلوا بسمات دخول وزاولوا عملهم في المدارس.



وقال عدد من هؤلاء المعلمين لـ «الأنباء»: نحن مجموعة معلمين انتهت إقامتهم خارج الكويت ولم يتم التجديد أونلاين ثم دخلنا بسمات دخول وزاولنا عملنا في مدارسنا، مشيرين إلى انه طلب منا إجراء فحص طبي وقدر الله وما شاء فعل وكانت نتيجة الكشف «غير لائق» بسبب وجود أجسام مضادة.



وأضافوا: بسبب تأخر وصول التقرير ثم إعادة الفحص التي وصلت إلى 40 يوما ومدة سمة الدخول شهر واحد فقط أصبحنا مخالفين وعن كل يوم 10 دنانير لافتين إلى أن هناك من تجاوزت قيمة مخالفاته مبالغ كبيرة، خاصة أن المجلس الطبي لم يعتمد تقريرنا والذي وصل إلى أكثر من 10 أيام.



وقالوا نأمل من وزير التربية د.علي المضف والوكيل د.علي اليعقوب إنهاء معاناتنا وتمديد سمات الدخول لحين الانتهاء من الإجراءات، موضحين ان المسؤولين ابلغونا بأن نحجز تذاكرنا ونسافر ونترك «توكيلا» لأي زميل لمتابعة إجراءات إنهاء التعاقد.



وذكروا أنه يوجد بالعقد المبرم بيننا أنه في حال إنهاء العقد يجب على الطرفين إبلاغ كل منها في مده ثلاثة أشهر وحتى لا تكون استقالة فورية ويخصم ربع مكافأة الخدمة، معربين عن أملهم في أن يتم منحهم إقامة مؤقتة إلى أن تنتهي إجراءاتهم الرسمية.