كشف البنك الكويتي للطعام والاغاثة عن انطلاق مشروع «مصرف تسبيل المياه»، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، حيث يعد المشروع من أكبر المشاريع تطورا بالمنطقة في قطاع العمل الخيري، وذلك عن طريق سيارات البنك المتنقلة الحديثة والمجهزة بأحدث أساليب التبريد التي تستخدم في هذا المشروع الحيوي.



وقال نائب رئيس البنك الكويتي للطعام والاغاثة مشعل الأنصاري إن البنك يوفر ماء نظيفا في عبوات مبردة وجاهزة، إذ تقوم سيارات متنقلة متخصصة بالانتقال إلى أماكن تجمعات العمال وتزويدهم بالماء في الطرق والمساجد والمستشفيات والأماكن الحيوية



وقال الأنصاري ان مشروع «مصرف تسبيل المياه» يعد نقلة نوعية في العمل الخيري والإنساني في المنطقة، نظرا للأساليب الحديثة التي يستخدمها البنك في إنجاح هذا المشروع واستفادة اكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع.



ويمتلك بنك الطعام فريقا متكاملا لإدارة العمل الخيري واستقبال المتعففين للتعرف على احتياجاتهم من خلال www.kuwaitfoodbank.org بهدف تلبية جميع متطلباتهم والعمل على حل مشاكلهم اليومية.