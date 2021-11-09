دارين العلي



أكد مدير عام الهيئة العامة للشباب د.مشعل الربيع ان المرأة لا تحتاج الى القوة فلديها ما يكفي بل تحتاج الى تولي سدة القيادة وهذا يحدث عبر تنمية قدراتها وصقل خبراتها ومهاراتها.



جاء ذلك خلال حفل اختتام النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي «مهندسات الكويت» الذي تنفذه الهيئة ضمن برنامج «صناع العمل» بتخريج 88 مهندسة كويتية بعد اجتيازهن البرنامج بالتعاون مع شركة ليماك التركية.



وأعرب الربيع عن سعادته باجتياز المهندسات البرنامج التدريبي الذي يمكن ‏المرأة ويفعل دورها ويؤهلها بشكل احترافي ومهني لسوق العمل في القطاع الخاص الذي ينظر للكفاءة بشكل رئيسي، لافتا الى ان الوظيفة لا تتطلب الشهادة فقط بل المهارة، موضحا ان البرنامج صقل المهارات القيادية والإدارية للمشاركات في مجال الهندسة لمساعدتهن على النجاح، كما يعد من ثمرات تعاون الهيئة مع «ليماك» في إطار مشروع صناع العمل المدرج ضمن خطة الدولة الإنمائية 2021 -2025.



من جانبه، أشاد مدير شركة ليماك كايان باغداتلي بمشاركة المهندسات الكويتيات في البرنامج التدريبي، لافتا الى ان الشركة بدأت منذ 2017 بتنظيم هذه البرامج لصقل المهارات وتمكين المرأة من العمل في الحقل الهندسي.



وقال باغداتلي ان مجموعة من المهندسات المتدربات يعملن حاليا في الشركة التركية، مثمنا مساهمتهن الفعالة والمباشرة بصناعة مستقبل أفضل في الكويت وذلك من خلال عملية البناء والهندسة لمطار الكويت الجديد، مشيرا إلى ان البرنامج يهدف الى صقل خبرات المهندسات واكسابهن مهارات رافدة لتخصصاتهن الهندسية.



بدوره، قال رئيس فريق «صناع العمل» د.هاشم الطبطبائي ان البرنامج ضمن 7 برامج نفذها الفريق لهذا العام لرفع مهارات المتدربين وخلق مهن لا تدرس في الجامعات وانما عن طريق الحياة العملية لما يحتاج اليه فرص العمل، مؤكدا ان البرنامج لا يقف على التدريب وإنما لإيجاد فرص عمل للمهندسات في القطاع الخاص وبالفعل تم اختيار 10 مهندسات للعمل في شركة ليماك بشقها الكويتي.



من ناحيته، بين القائم بأعمال مساعد العميد في كلية الهندسة د.بدر البصيري ان الهدف الاساسي من هذه البرامج صقل المهارات غير الفصلية، وتأهيل المهندسين لسوق العمل.



وأضاف البصيري: تم البدء بهذه البرامج منذ 4 سنوات وهناك اكثر من اتفاقية تعاون مع عدد من الشركات فالتعليم ليس بفصول الجامعة فحسب وانما في الميدان العملي الذي يساهم في توسع الخبرات وزيادة المدارك في مجال تخصص الطلاب.



2000 وظيفة في«الخاص»



قال مقرر فريق صناع العمل مرزوق الحصم في تصريح له ان الهدف من عمل الفريق كان إيجاد 1000 فرصة وظيفية للكويتيين في القطاع الخاص، لافتا الى ان هذا الطموح ازداد حيث نسعى الى تأمين 2000 فرصة وظيفية في القطاع الخاص خلال عامين.



ولفت الحصم الى ان برامج «صناع العمل» تشمل مختلف التخصصات والجامعات، مشيرا الى ان رؤية الفريق تؤمن بأن العمل بالقطاع الخاص توجه استراتيجي لتحقيق رؤية الكويت كونه اكثر إنتاجية، لافتا الى انه حتى الآن تم توفير 560 فرصة وظيفية في مختلف شركات هذا القطاع.