أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة، أن وزارة الصحة أنفقت ما يزيد على 411 مليون دينار على شراء الأدوية والعقاقير والمواد الكيماوية في السنة المالية الأخيرة، وعليه ارتفع مجموع ما أنفقته الخزينة العامة للدولة فعليا لهذا الشأن إلى ما يزيد على 3 مليارات دينار خلال السنوات الـ 12 الماضية.



ووفقا للبيانات، فإن إنفاق وزارة الصحة على الأدوية والعقاقير في زيادة مستمرة منذ عام 2008، حيث قفز بنسبة 240%، إذ بلغ في ذلك العام 121.1 مليون دينار، وقفز بوتيرة تصاعدية إلى 411.5 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2019/2020.

وذكرت أن وزارة الصحة لاتزال مستمرة منذ سنوات في توريد احتياجاتها من الأدوية بما يتجاوز المعتمد لها في الميزانية السنوية ويتم تسديد تلك المبالغ في سنوات تالية ما يجعل حسابها الختامي غير معبر عن حقيقته.

وقالت المصادر إنه تم فتح اعتماد إضافي بميزانية وزارة الصحة بعد حدوث عجز مالي في بند الأدوية بقيمة 100 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية السابقة.