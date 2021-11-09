عبدالكريم العبدالله



أكد طبيب الصحة الوقائية د.عبدالله بهبهاني، أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن عن متحور جديد اسمه «هيهي»، مشيرا إلى أن الآلية المعتمدة لتسمية المتحورات هي الأحرف الإغريقية وليس أسماء المدن والدول، علما أنه لم يتم مؤخرا إعلان اكتشاف متحور جديد في الصين حتى الآن.



وأشار بهبهاني في تصريح لـ «الأنباء»، إلى أن عدد الحالات الجديدة المسجلة في الصين ليوم 7 نوفمبر بلغ 74 حالة فقط، بينما بلغ عدد الحالات النشطة حوالي 1200 حالة حسب الجهات الرسمية هناك، وهو معدل منخفض قياسا بتعداد السكان، مبينا أنه من الواضح أن هذه الحالات هي من المتحور دلتا.



وأشار إلى أن الاجراءات الصينية المشددة من قيود واغلاقات واسعة ومسحات مليونية تعد انعكاسا للنهج الصيني في سياسة عدم التسامح المطلق مع «كوفيد» لتكون معقلا خاليا من فيروس كورونا.



واعتبر بهبهاني أن الخبر الخاص بـ «هيهي» تم تضخيمه اعلاميا بشكل كبير وهو لا يستدعي اثارة الخوف والقلق.



وشدد على أهمية الاستمرار في رصد التحورات الجديدة ومراقبة القادمين للبلاد عبر إجراء مسحة PCR لهم وذلك للاكتشاف المبكر للحالات المصابة وعزلها قبل انتقال العدوى للآخرين.