عبدالكريم العبدالله



أصدرت وزارة الصحة تدويرا محدودا لمديري المناطق الصحية والإدارات المركزية.

وجاء في القرار تعيين د.نادية جمعة رئيسا للمجلس الطبي العام ود.بدر الياس مديرا لمنطقة حولي الصحية، ود.أحمد الشطي مديرا لمنطقة الأحمدي الصحية، ود.وليد البصيري مديرا لمنطقة الصباح الطبية ود.محمد الرشيدي مديرا لمنطقة الفروانية الصحية ود.علي المطيري مديرا لمستشفى الفروانية ود.حمود الزعبي مديرا لإدارة الأمراض المزمنة.

كما أصدرت وزارة الصحة قرارا بنقل د.أحمد الحسيني مديرا لإدارة التأمين والضمان الصحي ود.عبداللطيف السهلي مديرا لإدارة خدمات كبار السن.