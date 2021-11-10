العربيد: الحملات التي نطلقها لا بد أن تكون فريدة من نوعها وتضيف قيمة لتجربة العميل

الدخول في السحب لجميع عمليات الشراء محلياً وعالمياً عبر بطاقات «بيتك» ماستركارد

في حفل متميز أقيم بمعرض KFH Auto بحضور الإدارة التنفيذية، وحشد كبير من الشركاء وأصحاب المصلحة، أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك)، حملة «بطاقتك بداية رحلتك» المخصصة لحاملي بطاقات «بيتك» ماستركارد بالتعاون مع ماستركارد والخطوط الجوية الكويتية - نادي الواحة، وشركة علي الغانم وأولاده للسيارات، ضمن إطار الاهتمام بالعملاء ومنحهم مميزات فريدة وتعزيز تجربتهم المصرفية.



وخلال كلمته في حفل إطلاق الحملة، قال نائب المدير العام للبطاقات المصرفية للمجموعة بالتكليف في «بيتك» - طلال العربيد: كما عودنا عملاءنا، فإن الحملات التي نطلقها لا بد ان تكون متميزة وفريدة من نوعها وتضيف قيمة لتجربة العميل، وبكل تأكيد تتوج عددا كبيرا من الفائزين بجوائز قيمة، مبينا ان جوائز «بطاقتك بداية رحلتك» عبارة عن رحلات سفر حسب اختيار العميل، وسيارات لاند روفر (ديفندر) الفاخرة.



وأضاف ان الحملة تتيح فرص الفوز لـ 204 فائزين، لاستخدامهم بطاقات «بيتك» ماستركارد الائتمانية ومسبقة الدفع، مشيرا إلى ان عمليات الشراء التي تؤهل العميل للدخول في السحب تشمل جميع عمليات الشراء عبر بطاقات «بيتك» ماستركارد الائتمانية ومسبقة الدفع محليا وعالميا، بحيث يكون مقابل كل عملية شرائية محليا بقيمة دينار واحد يحصل العميل على فرصة لدخول السحب ومقابل كل عملية شرائية عالميا بقيمة دينار واحد يحصل العميل على 10 فرص للدخول بالسحب.



ولفت العربيد الى ان الحملة تستمر لمدة 4 أشهر حتى 10 فبراير من العام القادم 2022، وان جوائز سحوبات الحملة توزع كالتالي:



- سحب على أميال نادي الواحة بواقع 200 فائز برحلة حسب اختيار العميل: (50 فائزا شهريا)، سيحصل كل فائز على 50000 ميل من نادي الواحة.



- سحب على سيارات لاند روفر (ديفندر) الفاخرة: 4 فائزين (فائز واحد كل شهر).



بالإضافة الى ذلك، أوضح العربيد ان «بيتك» سينفذ ضمن «بطاقتك بداية رحلتك»، برنامج متكامل من الفعاليات والأنشطة للعملاء والمجتمع، ويتضمن البرنامج مسابقات وجوائز مختلفة وفعاليات مبتكرة.



وذكر ان ربط الجوائز بإمكانية الاستخدام داخل الكويت وخارجها يساهم في تشجيع استخدام البطاقات في السوق المحلي، وينشط مبيعات التجار، ويحقق المصلحة المشتركة لـ «بيتك» ولشركائه: ماستركارد والخطوط الجوية الكويتية - نادي الواحة، وشركة علي الغانم وأولاده للسيارات، وبكل تأكيد يشكل قيمة مضافة لتجربة العميل في التسوق وفي الخدمات المصرفية، وهو الهدف الأساسي لـ «بيتك» تجاه عملائه.



وأكد العربيد حرص «بيتك» على تعزيز التعاون مع الشركاء لتخطيط وتنفيذ العديد من الحملات، لما لذلك من مردود إيجابي على مستوى رضا العملاء ومعدلات الاستخدام وتوسيع الحصة السوقية لـ «بيتك» وتعزيز ريادته في سوق البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة.



وفي الختام، توجه العربيد بالشكر لماستركارد والخطوط الجوية الكويتية - نادي الواحة، وشركة علي الغانم وأولاده للسيارات على التعاون المثمر، وكذلك ثمن جهود فريق العمل بمختلف قطاعات البنك.



ونال حفل إطلاق الحملة إعجاب الحضور ومتابعي حسابات «بيتك» على قنوات التواصل الاجتماعي، وشهد حضور عدد كبير من المهتمين والمسؤولين من جميع الأطراف المشاركة، الى جانب عدد من مشاهير السوشيال ميديا المختصين بالسفر والسيارات وهي جوائز الحملة للفائزين من عملاء «بيتك».



ماستركارد



بدورها، قالت نادية الغساسي مديرة منطقة قطر وعمان والكويت والعراق في ماستركارد: شراكتنا مع «بيتك» في حملة «بطاقتك بداية رحلتك» ستمكن حاملي بطاقاتنا من الاستفادة من مزايا الأمان والراحة وسهولة الوصول التي يتوقعونها من بطاقات «بيتك» ماستركارد، سوف يحصلون على مكافآت مجزية عند استخدام بطاقاتهم محليا وفي الخارج. ومن خلال هذه الشراكة مع «بيتك»، نجدد التزامنا بتزويد حاملي بطاقاتنا بتجربة دفع آمنة ومريحة وسلسة للغاية.



الخطوط الجوية الكويتية



من جانبه، قال مدير دائرة خدمة العملاء المتميزين في الخطوط الجوية الكويتية مشعل المطيري، خلال كلمته: ارتأينا ان تكون هذه الحملة مميزة وفريدة لتجربة العميل من خلال تقديم جوائز قيمة وهي عبارة عن رحلات سفر بالأميال بالإضافة الى سيارات وسيكون هناك العديد من الفائزين عن طريق السحوبات التي يقوم بها «بيتك» وتكون متاحة لجميع عملائنا حاملي بطاقة «بيتك» ماستركارد الائتمانية ومسبقة الدفع. ولاهتمامنا بالعميل في الرفاهية والتسوق ستكون جميع عمليات الشراء عبر بطاقة ماستركارد «بيتك» مقابل كل دينار شرائي يحصل العميل على أميال بالإضافة الى فرصة لدخول السحب.



وأود من خلال هذه المناسبة أن أعلم جميع أعضاء نادي الواحة كما وعدناهم في تطوير برامج الأونلاين يمكنهم الآن ان يستخدموا التطبيق الإلكتروني الخاص بالخطوط الجوية الكويتية لمعرفة أرصدتهم والاطلاع الدائم على حساباتهم، كما أوصى الأعضاء الذين لم يحدثوا بياناتهم بأن يزوروا مواقعنا لخدمة العملاء أو إرسال ايميل لتحديث بياناتهم للاستفادة من مميزات التطبيق.



كما يستطيع جميع عملائنا الكرام الاستفادة من باقات العطلات للدرجة السياحية ولرجال الأعمال والدرجة الأولى والعائلة بأسعار تنافسية من خلال الاتصال على 1806060 وتقدم لهم الخدمة كاملة وبرابط الدفع من خلال أجهزة الموبايل في أي مكان وأي وقت بجميع الوجهات التي تناسبهم.

بثّ مباشر لإطلاق الحملة

جرى إطلاق الحملة بإزاحة الستار بطريقة مبتكرة، ثم تم تقديم الحملة وشرح تفاصيلها وعروضها للحضور وعبر بث مباشر على حسابات «بيتك» على منصات التواصل الاجتماعي.



هذا، وجرى تجسيد جوائز الحملة بمجسم لإحدى طائرات الخطوط الجوية الكويتية، وكذلك تم عرض سيارة لاند روفر (ديفندر) الفاخرة في منصة منفصلة في معرض KFH Auto لإتاحتها للجمهور للتعرف أكثر على تصميمها والاطلاع على تفاصيلها.