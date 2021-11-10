شاركت Ooredoo Business، الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول الأعمال، في ندوة تفاعلية عبر الإنترنت أقامتها بالتعاون مع شركة Cisco لتسليط الضوء على آخر الأبحاث والآليات والتطبيقات التكنولوجية المحلية والدولية المتعلقة بالأمن الإلكتروني وحلول أمن الشبكات وكيفية استخدامها للتصدي لأي تهديدات سيبرانية قد تعرض معلومات الشركات الحساسة للانتهاك من قبل الأشخاص غير المصرح لهم. وتم عقد الندوة افتراضيا عبر الإنترنت بهدف توسيع نطاق الوصول إلى أكبر عدد من الشركات المهتمة بالأمن الإلكتروني وحلول اتصالات الشركات.



وجاءت هذه الندوة في إطار جهود شركة Ooredoo في توفير أحدث التقنيات والتطبيقات، بالإضافة إلى صقل المهارات التكنولوجية والفنية لمختلف الأفراد والموظفين العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما يؤدي إلى توسيع مداركهم وخبراتهم، فضلا عن تحقيق أهداف الشركة الرقمية وبناء المستقبل الرقمي المنشود. وخلال الندوة، تمكن المشاركون من طرح الأسئلة ومشاركة تحدياتهم الراهنة ومعرفة طرق التغلب عليها.



وركزت الندوة على اطلاع المشاركين على الأنواع المختلفة للهجمات الشائعة التي تحدث في العالم الرقمي اليوم، وما يتطلبه ذلك من تطوير مستمر في الأنظمة والتقنيات للحفاظ على أعلى مستويات الأمن الخاصة بالشبكات والأنظمة المختلفة.



وتعليقا على الندوة عبر الإنترنت، قال المدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال لدى Ooredoo الكويت، عيسى الموسى: دائما ما تكون الكوارث والتهديدات الضارة أمرا محتملا وغير متوقع يهدد البيانات والمعلومات الحساسة للانتهاك أو المسح التام، مما سيؤدي في النهاية إلى إلحاق الضرر بأي عمل تجاري. إلى جانب البيانات، سوف تخاطر الشركة بإهدار الكثير من الوقت والإنتاجية والعملاء. ومع مرور الوقت، ستتراكم كل هذه الخسائر لتؤثر سلبا بشكل كبير على أي أرباح تجارية. لذلك، على جميع الشركات بمختلف قطاعاتها التمتع بشبكة موثوقة وآمنة تضمن عملية نسخ احتياطية وإمكانية استعادة البيانات من النسخ الاحتياطي.



وأضاف الموسى: سيساعد هذا الشركات على تجنب الخسائر الكبيرة في البيانات واختراقات البيانات الحساسة التي يمكن أن تدمر أي عمل. وهذا ما تقدمه Ooredoo Business اليوم للشركات بالتعاون مع Cisco كواحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال حلول الأمن الإلكتروني.



ولا يقتصر التعاون بين شركة Ooredoo وCisco على توفير حلول الأمن الإلكتروني فقط، بل يشمل تقديم حلول وخدمات بداية من الشبكات ومركز البيانات وصولا إلى التعاون والأمن، وحلول تكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات الشركات والسوق الكويتي المتغيرة.