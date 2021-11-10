أعلنت شركة أركان الكويت العقارية عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021، حيث أظهرت النتائج تحقيق الشركة لأرباح صافية بلغت 2.02 مليون دينار، بزيادة بلغت نسبتها 98% مقارنة بالسنة المالية السابقة، وبربحية سهم بلغت 8.07 فلوس للسهم الواحد بزيادة قدرها 98% مقارنة بالسنة المالية السابقة.



وقالت الشركة في بيان صحافي، إنه بناء على النتائج المالية المحققة، فقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6%، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.



وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن التركيت، في بيان صحافي، ان الشركة واصلت تحقيق الأرباح المجزية خلال السنة المالية المنتهية، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم، بل وانها نجحت في مضاعفة ارباحها، وذلك على الرغم من الظروف السائدة، مؤكدا ان «أركان» واصلت تحقيق النجاح تلو الآخر سواء على صعيد المشاريع الجديدة أو حتى على صعيد الارباح والانجازات.



وأضاف أن «أركان» واصلت تطبيق نفس الاستراتيجية وهي «التوسع في قاعدة الأصول المدرة للدخل وتطوير الاعمال والمشاريع المميزة» التي كانت قد قدمتها إلى مجلس الإدارة، وهي الاستراتيجية التي ساعدتها على تحقيق المزيد من الارباح المالية، واستقطاب المزيد من المشاريع العقارية، ما عزز من مكانة الشركة كشركة رائدة بين الشركات العقارية المختلفة في الكويت.