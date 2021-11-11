القاهرة ـ خديجة حمودة وهالة عمران



جددت مصر والولايات المتحدة تأكيدهما على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وحددتا مجالات مستهدفة لتعميق التعاون الثنائي والإقليمي، بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والتجارية، والتعليم، والموضوعات الثقافية، والشؤون القنصلية، وحقوق الإنسان، والعدالة وإنفاذ القانون، والدفاع والأمن.



جاء ذلك في البيان المشترك للحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر.



الى ذلك، استعرض د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نجاح اللجنة العسكرية المشتركة بناء على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلى في تعديل الاتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح، معتبرا أن هذه الخطوة تعد نصرا للقيادة السياسية.



وتوجه مدبولي بالشكر والتهنئة للقائد العام للقوات المسلحة على ما يبذل من جهود غبر مسبوقة في هذا الإطار، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز الثقة في القوات المسلحة المصرية التي جعلت الحدود الشمالية الشرقية لمصر آمنة بعد سنوات من التهديد والإرهاب.