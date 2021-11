القاهرة ـ ناهد إمام



زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية رفقة وفد رفيع المستوى أمس هيئة قناة السويس بمقر مركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وكان في استقباله الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.



ورحب الفريق أسامة ربيع بسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية في زيارته الأولى لقناة السويس ضمن زيارته الرسمية لمصر، معربا عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعد استكمالا لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس عام 2015 وهو ما يعكس خصوصية الروابط التي تجمع البلدين على المستويين الشعبي والرسمي، وقوة العلاقات المشتركة في ظل تقارب الرؤى واتحاد الأهداف في القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك، متمنيا النجاح للمساعي المبذولة لتعزيز أواصر التعاون في كل المجالات لاسيما بالمجال الاقتصادي.



وأكد رئيس الهيئة على أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ خطتها التنموية الطموحة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتطوير المستمر للمجرى الملاحي للقناة بداية من مشروع حفر قناة السويس الجديدة، مرورا بمشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة الجاري تنفيذه حاليا، وذلك جنبا إلى جنب مع زيادة عدد محاور العبور من خلال تكامل سلسلة الأنفاق العملاقة أسفل القناة مع الكباري العائمة ومرفق المعديات بما يخدم المشروعات التنموية بمنطقة القناة لتحويلها إلى مركز صناعي ولوجيستي عالمي، ومنطقة واعدة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية. وخلال اللقاء استعرض الفريق ربيع محاور إستراتيجية التطوير بالهيئة 2023 وما شهدته من خطوات متسارعة على صعيد تطوير المجرى الملاحي للقناة وتحديث الأسطول البحري للهيئة وذلك بالتوازي مع تفعيل آليات التحول الرقمي في كل المعاملات والخدمات المقدمة للعملاء والعمل على تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة ومواردها.



كما قدم رئيس الهيئة شرحا تفصيليا يوضح الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في التعامل مع العديد من التحديات منها الطقس السيئ وأزمة تفشي فيروس كورونا المستجدفي مطلع العام الماضي ثم التحدي الخاص بأزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN، مؤكدا أن نجاح جهود الهيئة في التعامل مع التحديات المختلفة يعد إنجازا جديدا يضاف لسلسلة إنجازات القناة على مدار تاريخها الممتد منذ ما يزيد عن 150 عاما. وشدد الفريق ربيع على أن أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN كانت حدثا استثنائيا برهن للعالم أجمع الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي وصناعة النقل البحري، كما أثبت بما لا يدع مجالا للشك قدرة المصريين على إدارة هذا المرفق الحيوي بكفاءة واقتدار ومواجهتهم التحديات المختلفة بحلول غير مسبوقة حيث تم استحداث استخدام التكريك لأول مرة في أعمال الإنقاذ البحري.



عقب ذلك رافق الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق لتفقد مركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة ومشاهدة مناورة لمحاكاة عبور السفن للقناة.



من جانبه، أشاد ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية بمشروعات التطوير في قناة السويس، كما أشاد بالمستوى المتميز للتدريب داخل هيئة قناة السويس عقب تجواله داخل محاكيات مركز المحاكاة والتدريب البحري ومشاهدته محاكاة للإجراءات المتبعة من قبل المرشدين في حال تعرض السفن العابرة للقناة لعامل الطقس السيئ أو الظروف الطارئة.



وفي ختام الزيارة قدم الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى سمو الأمير الحسين بن عبدالله تقديرا لحرص سموه على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الأشقاء في مصر.