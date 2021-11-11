القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم مصر للخطط التنموية التنزانية، من أجل تحقيق التقدم والتنمية لجمهورية تنزانيا المتحدة، معربا عن استعداد مصر للتعاون بشأن نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وتعزيز بناء قدرات الكوادر الوطنية التنزانية من خلال توفير الدورات التدريبية التي تقدمها عدة جهات مصرية وفي مقدمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.



وأضاف خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيسة جمهورية تنزانيا سامية حسن امس أن جهود تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية بين البلدين حظيت باهتمام خاص في المباحثات.



وقال: «كما تبادلنا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، كما استعرضنا التطورات الخاصة بقضية «سد النهضة» كقضية وجود تؤثر على حياة الملايين من المصريين، وأكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل «سد النهضة»، وذلك استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، بعيدا عن أي نهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب، وأكدت على رؤيتنا لجعل نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل».