رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في اتصال هاتفي مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالتزام السعودية بخفض الانبعاثات للصفر في 2060.



وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن ولي العهد تلقى اتصالا هاتفيا، من جونسون، الذي أشاد «في بداية الاتصال بإعلان سمو ولي العهد عزم المملكة استهداف الوصول للحياد الصفري في عام 2060».



وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال التزام المملكة بتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل توافر التقنيات الآمنة لإدارة وتخفيض الانبعاثات الكربونية،



كما جرى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.



من جهتها، قالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان، إن الجانبين بحثا أهمية إحراز تقدم في مفاوضات الأيام الأخيرة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) الذي عقد أعماله في مدينة غلاسكو بما في ذلك إنجاز العناصر المتبقية من لائحة قواعد اتفاق باريس.



ونقل البيان عن جونسون القول إن «جميع الدول بحاجة لأن تشارك في المفاوضات مزودة بطموح أكبر إذا أردنا الحفاظ على هدف أن يظل الاحترار العالمي ضمن 1.5 درجة مئوية».



وكان جونسون قد أشاد بهدف المملكة العربية السعودية للوصول إلى الحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060. وقال «تعهد السعودية التاريخي بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060 خطوة كبيرة إلى الأمام».



وكان ولي العهد السعودي، سمو الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن عن انضمام المملكة إلى «التعهد العالمي في شأن الميثان» الهادفة إلى خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30%.



جاء ذلك خلال إطلاق سمو ولي العهد النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، الذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقا بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.



من جهة أخرى، قال البيان البريطاني إن الجانبين أعربا عن قلقهما بشأن الهجوم الذي استهدف أخيرا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مؤكدين مجددا دعمهما الراسخ لاستقرار وازدهار العراق.



في السياق نفسه، أكد سمو الأمير محمد بن سلمان وقوف المملكة إلى جانب العراق حكومة وشعبا بما يعزز أمنه واستقراره. وذكرت «واس» أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس الوزراء العراقي أول من أمس اطمأن خلاله على صحته إثر العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف دولته، متمنيا له دوام الصحة والعافية.