عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن مشروع مبنى محاكم حولي الذي نفذته وزارة الأشغال للجهة المستفيدة وزارة العدل، حاز جائزة مشاريع التراث الثقافي الاجتماعي في الكويت لسنة 2021 من قبل مجلة ميد، وذلك لارتفاع الواجهات الزجاجية للمبنى المائلة والتي تتحمل الزلازل والضربات بارتفاع 112 مترا، والتي دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وأضافت المصادر ان التصميم الخارجي للمشروع امتزج بين عراقة الماضي متمثلة في الشكل المعماري لجميع المحاكم الذي يعكس التراث الإسلامي التقليدي في إطار معاصر، وذلك بفضل التصميم البسيط والمركب في الوقت ذاته والمستوحى من فن النقش الشائع في الهندسة الإسلامية التقليدية.

وأوضحت المصادر: كما اشتمل التصميم على حداثة الحاضر والمتمثلة في المواد ذات المعايير فائقة الجودة والمستخدمة في التشطيب الخارجي حيث تم مزجها مع واجهات زجاجية ضخمة شفافة تعكس الشفافية التي تتمتع بها ساحة القضاء في الكويت، وهذه الواجهات الزجاجية المائلة التي تعكس نمطا تقليديا بأسلوب معاصر حديث.

ويرتفع مجمع محاكم حولي الذي يتخذ شكل المربع الى الأعلى ليشكل الكتلة المعمارية الرئيسية للبرج والذي تم فصله تماما عن كتلة الخدمات ومبنى مواقف السيارات منخفضة الارتفاع وبالتالي منح هوية واضحة للمشروع اعتمدت على تطبيق معاصر للعمارة الإسلامية، كما تعرب عن الأهمية والهيبة لهذا الصرح الجديد الذي يتمتع بمكانته الخاصة.

وأشارت المصادر إلى ان مجمع محاكم حولي تم تسليمه لوزارة العدل من قبل «الأشغال»، وان الكلفة الإجمالية للمشروع 43.3 مليون دينار، وأقيم على أرض مساحتها 9 آلاف متر مربع، بارتفاع 31 دورا، ويتكون من 3 سراديب و28 طابقا فوق الأرض، ويشتمل على 52 قاعة محكمة منها 40 قاعة مخصصة للمحكمة الكلية، منها 4 قاعات كبرى مجهزة لقضايا الرأي العام والتي تتطلب تغطية من وسائل الإعلام المختلفة و12 قاعة للاستئناف، كما أن مواقف السيارات تتسع لـ 1200 سيارة.