أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا بالموافقة على منح الجنسية لعدد من أصحاب الخبرات المتميزة.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» في بيان أمس بصدور الموافقة الملكية على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.



وقالت وكالة «واس»، ان ذلك «يأتي على ضوء الأمر الملكي السابق بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على المملكة في المجالات المختلفة، تماشيا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين».



وأوضحت «العربية.نت»، أنه قبل نحو عامين أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا بفتح باب التجنيس لبعض الكفاءات العلمية والثقافية المميزين والمبدعين ممن تتوافر فيهم المعايير والشروط المطلوبة.



وبينت أن الهدف من تلك الخطوة هو جذب «العلماء والمفكرين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم»، بحسب ما أفاد في حينه موقع المشروع السعودي الحكومي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».



وأشارت «العربية.نت»، إلى أن تلك المبادرة اقترحت في أكتوبر 2019 بهدف جذب العلماء والمثقفين والمتخصصين المتميزين، بما يتماشى مع رؤية المملكة لعام 2030، وفق ما جاء في بيان الحكومة السعودية آنذاك.