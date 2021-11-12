أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان أنه لا يوجد حتى الآن دليل قانوني على تزوير الانتخابات البرلمانية، وأنه حاليا لم يثبت تزوير الانتخابات بدليل قانوني.



وأوضح زيدان، وفقا لما ذكرته قناة «الإخبارية» العراقية امس أن التحقيق في قتلة المتظاهرين في محيط المنطقة الخضراء الجمعة الماضي مستمر، وبانتظار انتهاء أعمال اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعرضها على الهيئة القضائية.



وأشار إلى أن ملف التحقيق بمحاولة اغتيال الكاظمي لدى اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء لم يعرض حتى الآن على القضاء ولايزال في مراحله الأولى.



تصريحات زيدان جاءت بعد يوم من بدء الهيئة القضائية المختصة بشؤون الانتخابات في العراق النظر في الطعون التي بتت فيها مفوضية الانتخابات بعد إعادة عدها. وتقول مفوضية الانتخابات إن نتائج الفرز اليدوي جاءت مطابقة للفرز الإلكتروني. ومن المقرر أن تستغرق الهيئة التابعة لمجلس القضاء الأعلى 10 أيام لحسم ملف الطعون.



ويأتي ذلك بينما تواصلت بالقرب من محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد اعتصامات أنصار الكتل السياسية الشيعية الرافضة للنتائج. ويطالب المعتصمون بإعادة عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحطات، وتقول هذه الكتل إن عمليات تزوير ممنهجة للانتخابات قادت إلى خسارة كبيرة لها في البرلمان.