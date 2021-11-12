القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صحة ما انتشر من أنباء بشأن إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي.



وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء - في بيان امس - أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن حضور الطلاب في المدارس خلال العام الدراسي الحالي يتم بشكل نظامي وبحضور كامل الطلاب على مدار العام الدراسي، حيث يتم تسجيل الحضور والغياب بشكل إلزامي.



وشددت على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلاب غير الملتزمين بالحضور.