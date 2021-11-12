القاهرة - هالة عمران



أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، أن النظام التعليمي القديم قد استنفد أغراضه ولابد من إنشاء نظام تعليم جديد يتناسب مع العصر ويقدم لأبنائنا المهارات الحياتية التي تتناسب مع زمانهم.



وذكرت الوزارة، في بيان لها امس، أن ذلك جاء خلال اجتماع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم بمديري الإدارات التعليمية وعدد من قيادات التعليم خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد.



وتوجه الوزير بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤمن بأهمية تحقيق تغيير حقيقي في مجال التعليم، ليس فقط تغييرا شكليا وسطحيا، رغم أنها مهمة شاقة تستغرق زمنا كبيرا حتى تؤتي ثمارها.



وأكد أن التغيير في مفهوم التعليم لدى المجتمع والتغيير الثقافي أكثر إلحاحا وصعوبة من تغيير المناهج أو طرق التقييم، وأن حل جميع المشاكل التعليمية سيتطلب وقتا ولكن بدأت رحلة التطوير بالبناء الفكري والتعليم الجديد.